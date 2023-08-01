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В Астане за стихийные свалки оштрафовали 134 строительные компании

В Астане за стихийные свалки оштрафовали 134 строительные компании Фото: скриншот с видео
В столичном департаменте полиции сообщили, что в Астане на общую сумму более 19 млн тенге оштрафовали 1721 правонарушителя, среди которых 134 строительные компании и 89 обслуживающих организаций, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП, правонарушения касаются стихийных свалок.

"Кроме того, ведется работа по выявлению лиц, осуществляющих выгрузку мусора в неустановленных местах. Всего с начала года к административной ответственности привлекли 240 водителей. Им выписан штраф на сумму более 6 млн тенге. За перевозку грунта, мусора, сыпучих строительных и других материалов без покрытия также оштрафованы 33 водителя", – отметили в полиции.

Так, в ходе рейдовых мероприятий стражи порядка выявили 39-летнего водителя КАМАЗа, который выгрузил строительный мусор на территории города. Мужчине наложен штраф в размере 30 МРП (103 500 тенге). 



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