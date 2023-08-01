Свет для 200 тысяч горожан: в Алматы достроили подстанцию "Алмагуль"

В Бостандыкском районе Алматы полностью завершили строительство подстанции "Алмагуль" и проложили к ней 4,8 км кабельной линии электроснабжения. Новая подстанция обеспечит электроэнергией порядка 200 тысяч жителей Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе городского акимата 1 августа, благодаря строительству новой подстанции надежным энергоснабжением обеспечат южные районы Алматы. К ней подключат строящиеся и недавно введенные в эксплуатацию жилые комплексы в квадрате улиц аль-Фараби, Жарокова, Утепова и Розыбакиева, а также микрорайон "Алмагуль".

"Мероприятия по подключению кабелей на секциях и перевод нагрузок-потребителей произведет АО "АЖК". Необходимость в подстанции была вызвана частыми отключениями электричества в Бостандыкском районе в связи с массовыми, хаотическими застройками", – отметили в акимате.

Ранее жители Бостандыкского района на встрече с акимом Алматы Ерболатом Досаевым просили скорее завершить строительство подстанции. Глава города пообещал выполнить эту просьбу до конца июля.

Подстанцию "Алмагуль" изначально планировали запустить в эксплуатацию в июне 2023 года.