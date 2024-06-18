Несколько районов Алматы остались без света
Фото: azhk.kz
В 18:49 в Алматы на подстанциях 160А и 157А произошло отключение линии электропередачи с отключением части потребителей Бостандыкского и Медеуского районов, сообщает Zakon.kz.
По информации "Алатау жарық компаниясы", в данное время производятся аварийно-восстановительные работы.
Отметим, что на данный момент на карте также отмечено отключение света в Наурызбайском районе. Значит, алматинцы массово сообщили об отключении в этом районе.
Ранее, 11 июня 2024 года, в Алмалинском районе Алматы тоже отключали электричество из-за ремонтных работ.
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