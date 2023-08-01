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В Казахстане завершен прием документов в первый класс

В Казахстане завершен прием документов в первый класс Фото: Zakon.kz
В Казахстане завершена приемная кампания для зачисления детей в первый класс. Об этом 1 августа 2023 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства просвещения РК.

В пресс-службе ведомства отметили, что прием документов продолжался целых четыре месяца – с 1 апреля до 1 августа.

"За это время казахстанцы подали 377 681 заявление, в первый класс зачислено 339 880 учащихся. 70,7% детей выбрали обучение на государственном языке", – говорится в сообщении.

По данным Минпросвещения РК, высокие показатели по приему детей в первый класс зафиксированы в Шымкенте (99,3%), Павлодарской (97,6%) и Восточно-Казахстанской (96,6%) областях.

"Прием документов в первый класс осуществлялся через электронное правительство еgov.kz и информационные системы местных исполнительных органов", – напомнили в пресс-службе ведомства.

Теперь же казахстанцы будут заняты сборами детей в школу, а покупка школьных принадлежностей – это дело нелегкое и может обойтись казахстанцам в "кругленькую" сумму. Ранее Zakon.kz подготовил подборку рекомендаций для родителей, как сэкономить деньги в преддверии нового учебного года.

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