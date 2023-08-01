Дельные советы: как сэкономить на школьных покупках

Покупка школьных принадлежностей – дело нелегкое и может обойтись в "кругленькую" сумму. Zakon.kz подготовил подборку рекомендаций, как сэкономить деньги.

В преддверии нового учебного года родителям следует соблюдать простые, но эффективные советы.

К примеру, как сказано в публикации Inalmaty.kz, начните прямо сейчас. Не стоит оттягивать закуп до последней недели августа.

Сравнивайте цены

Возможно, как вариант, экономнее будет заказать с маркетплейсов. Но необходимо учитывать отзывы пользователей. И не забывайте, что указанный срок доставки может быть не окончательным.

Четкий список, ревизия

Вы удивитесь тому, как много денег можно сэкономить, если продолжить использовать те канцелярские принадлежности. Уточните список у преподавателей и не покупайте лишнего. На запас можно взять 1-2 вещи, не более.

Воздержитесь от лишних покупок

Берите только то, что действительно нужно. Школьники часто просят дополнительные предметы.

Цена – качество

Подозрительно дешевый товар может быстро сломаться, порваться. На чем экономить не стоит: обложка для тетради, карандаши обычные и цветы, ручки, точилки.

Поговорите с другими родителями

Централизованный закуп всегда обходится дешевле. Или за счет оптовых цен, или за счет предоставленной скидки.

И в заключении, при выборе учитывайте не пожелания ребенка по цвету, а качество товара и удобство.

Отдавайте предпочтение легким по весу предметам канцелярии. При этом, чтобы они были устойчивыми к повреждениям: пролить воду, наступить, уронить и так далее.

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