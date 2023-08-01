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Аким Павлодарской области прокомментировал избиение подростка

Прокомментировал избиение подростка Фото: Instagram/asaiyn.baikhan
Аким Павлодарской области Асаин Байханов отреагировал на факт избиения 14-летнего мальчика, после которого подростка пришлось госпитализировать, сообщает Zakon.kz.

Об этом аким написал в соцсетях.

"Сегодня в ходе закрытой части аппаратного совещания мной был затронут вопрос инцидента с массовым избиением школьника в городе Павлодар. Меня, как родителя, это не могло оставить равнодушным, поэтому я поручил руководству Департамента полиции и управления образования области держать меня в курсе расследования инцидента". Аким Павлодарской области Асаин Байханов

После совещания аким выехал непосредственно в одну из школ, где обучаются подозреваемые и пострадавший, поговорил с педагогами и поручил госорганам оказать всемерную помощь семье пострадавшего мальчика.

Асаин Байханов отметил, что такие факты недопустимы.

"Нам сообща нужно искоренять их, воспитывать в детях доброту, порядочность и справедливость - это наш общий долг". Аким Павлодарской области Асаин Байханов

14-летний школьник попал в больницу в результате массовой драки 31 июля.

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Байханов Асаин Павлодарская область
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