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В Павлодаре 14-летний школьник попал в больницу в результате массовой драки

авто Фото: Zakon.kz
В Павлодаре 14-летнего школьника со множественными травмами доставили в больницу после избиения недалеко от пункта полиции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, вызов в службу 103 поступил вечером 24 июля. В 200 м от участкового пункта полиции на улице Чокина произошла массовая драка.

"У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, ссадины верхних и нижних конечностей, закрытые переломы двух ребер. Общее состояние средней степени тяжести", – рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения.

Как сообщили в Департаменте полиции, всех участников драки установили. Дело расследуют по п.4 ч. 2 ст. 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой по предварительному сговору".

Участникам грозит штраф до 2 тыс. МРП – до 6,9 млн тенге, исправительные или общественные работы до 800 часов, ограничение или лишение свободы до 3 лет.

Ранее сообщалось, что массовая драка в Мангистауской области попала на видео.

Елена Беляева
Павлодар Павлодарская область
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