Дожди с грозами, туман и жара до +42 ожидаются в Казахстане в среду

Фото: unsplash

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в среду, 2 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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