Дожди с грозами, туман и жара до +42 ожидаются в Казахстане в среду
Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в среду, 2 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", на большей части страны пройдут дожди с грозами.
"Лишь на западе, северо-западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра. На севере в ночные и утренние часы ожидается туман, днем – шквал, град", – говорится в сообщении.
Также синоптики рассказали, что:
- очень сильная жара до +40+42°С ожидается днем в Алматинской области;
- сильная жара до +35+40°С ожидается днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Жетысуской, Абайской, Мангистауской, Павлодарской, на юге Улытауской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей.
Согласно прогнозу, ожидается:
- высокая пожарная опасность – в Акмолинской, Северо-Казахстанской, на юге, в центре Западно-Казахстанской, на севере Атырауской областей;
- чрезвычайная пожарная опасность – в Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Улытауской, Жетысуской, Абайской, на юге Костанайской, Актюбинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Павлодарской, на юге, западе Акмолинской областей.
Материал по теме
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Ранее РГП "Казгидромет" подготовил консультативный прогноз погоды по республике на август 2023 года.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript