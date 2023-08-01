Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дожди с грозами, туман и жара до +42 ожидаются в Казахстане в среду

Дожди с грозами, туман и жара до +42 ожидаются в Казахстане в среду Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в среду, 2 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части страны пройдут дожди с грозами.

"Лишь на западе, северо-западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра. На севере в ночные и утренние часы ожидается туман, днем – шквал, град", – говорится в сообщении.

Также синоптики рассказали, что:

  • очень сильная жара до +40+42°С ожидается днем в Алматинской области;
  • сильная жара до +35+40°С ожидается днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Жетысуской, Абайской, Мангистауской, Павлодарской, на юге Улытауской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей.

Согласно прогнозу, ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Акмолинской, Северо-Казахстанской, на юге, в центре Западно-Казахстанской, на севере Атырауской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Улытауской, Жетысуской, Абайской, на юге Костанайской, Актюбинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Павлодарской, на юге, западе Акмолинской областей.

Материал по теме

Какая погода ждет казахстанцев в августе

Ранее РГП "Казгидромет" подготовил консультативный прогноз погоды по республике на август 2023 года.

Читайте также

Главное за день: смертельное отравление детей, мобильные переводы, цены на сахар и пожар в Алматы

Правительство утвердило генеральный план развития города Конаева

Стоит ли казахстанцам ждать повышения цен на сахар

Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления