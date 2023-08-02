Казахстанцы не верят проверкам продуктов питания и требуют запретить "пакистанский" чай

Аналитическое агентство "JD EXPERT" провело опрос общественного мнения среди жителей 11 областей, 3 городов республиканского значения на тему: "Готов ли покупатель защищать свои интересы?"

По результатам исследования выяснилось, что у подавляющего числа респондентов (99%) отсутствует доверие к надзорным и проверяющим органам, отвечающим за контроль качества продуктов питания, реализуемых в Казахстане.

Более того, согласно результату исследования, практически половина казахстанцев (48%) считает, что продукты питания на полках магазинов могут не соответствовать заявленным качеству и стандартам, указывая причиной этому "липовые" проверки.

"Наше агентство постоянно инициирует и проводит срезы общественного мнения на остро-социальные тематики. На сегодняшний день, цены на продукты постоянно растут, это важная и большая часть бюджета всех казахстанских семей. Поэтому, мы решили выяснить, насколько потребитель чувствует себя защищенным в вопросах продуктового качества и доверяет ли он государственным органам, ответственным за проверку соответствия продуктов питания, а также производителям этих продуктов. Исследование выявило ряд интересных инсайтов. Так, согласно исследованию, потребитель не знает этапность и процедуру формирования некоего гаранта качества, продаваемых товаров со стороны государственных органов. В его картине информационного пространства отсутствует обратная связь от надзорных государственных органов, и, как следствие, потребитель совершенно не доверяет государственным органам в вопросах регулирования качества продуктов питания, возлагая эту функцию исключительно на производителей и ставя над собой эксперименты ценой своего здоровья". Юлия Дмитриева, руководитель аналитического агентства "JD EXPERT"

Фото: JD EXPERT

Фото: JD EXPERT

В ходе опроса казахстанцы массово отмечают, что имеют за плечами негативный опыт, связанный с покупкой продуктов в магазине, качества, несоответствующего заявленному, либо наличие в их среде информационного фона, где регулярно звучит, что тот или иной продукт плох.

Потребитель приходит к самостоятельному заключению, что все проверки надзорных органов "липовые"/фиктивные/номинальные – так считает 48% респондентов, кому-то выгодно продавать без проверок – намеренная фальсификация – считают 30% казахстанцев, и, наконец, доверять контролю качества нельзя – 99% поддерживают этот тезис, против лишь 1% доверяющих.

В вопросах качества еды казахстанцы могут доверять только себе – 49% и советам близких 37% соответственно:

Фото: JD EXPERT

Отмечено, что сложившаяся потребительская инертность во многом связана с низкой грамотностью о наличии и соблюдении потребительских прав. Это комплексное сложившееся отношение недоверия из-за отсутствия крупных публичных освещений работ, которые проводятся в вопросах защиты прав и безопасности качества продуктов на полках со стороны государственных органов. Потребителю требуется принципиальное изменение информирования и публичного освещения процесса работы государственных органов, упрощения процедуры подачи жалоб с гарантией быть услышанными. На сегодняшний же день, действия потребителей сводятся, по сути, не к защите и формированию более безопасной среды, а к выходу из этой ситуации через отказ будущих покупок, которые оставили негативный опыт в прошлом – 38% и передачу своего негативного опыта близким – 30%. Такая инертная позиция населения вновь подтверждает тезис "недоверия и абсолютного отсутствия доступных и прозрачных коммуникаций с надзорными государственными органами" – бесполезность каких-либо действий отмечают 21% казахстанцев.

Фото: JD EXPERT

Между тем, по итогам опроса, исследовательская группа предложила респондентам конкретный пример спорной ситуации, чтоб замерить потребительское восприятие определенного продукта. В качестве примера был выбран так называемый "пакистанский" чай, вокруг которого уже несколько лет периодически поднимаются волны потребительского возмущения в социальных сетях и публикации в СМИ о несоответствии продукта нормам технического регламента Таможенного союза, а именно, об использовании в этих чаях запрещенных красителей.

Эти виды чая известны как "пакистанские", хотя они не имеют никакого отношения к этой стране, все эти чаи казахстанского производства. В 2018 году пресс-служба Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК сообщила о том, что чай "пакистанского" происхождения нарушает ряд требований технического регламента "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки" и "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".

Однако, через несколько месяцев запрет был снят тем же ведомством на основании сведений о проведении соответствующих мероприятий и результатов лабораторных исследований. Открытых результатов исследований от надзорных органов исследовательская группа не нашла и спросила потребителей, слышали ли они про данные продукты и имеют ли опыт их покупки. Целью опроса стал короткий локальный тест о том, насколько поменяется готовность людей активно реагировать при наличии у них более полной информации.

Выяснилось, что 50% покупателей по какой-то причине, имея опыт предыдущих покупок (30%) или дегустаций – угощались, пробовали этот продукт (20%), и не стали его активными покупателями.

Эти цифры, говорят как об осведомленности покупателей о текущей ситуации вокруг "пакистанского" чая, так и о вкусовых качествах данного продукта – когда имея опыт питья, не совершается повторная покупка.

Фактически потребитель голосует против продукта:

Фото: JD EXPERT

Несмотря на то, что чай даже уже официально убирали с полок магазинов, информации о том, почему он убран с полок нет у 46% (ничего не знаю 20%, не уверена 26%). Что говорит, прежде всего о низком уровне информирования.

Фото: JD EXPERT

Фото: JD EXPERT

Предложив простые, но понятные варианты действий, исследовательская группа получила картину готовности казахстанцев к активному выражению своих требований. Даже люди, готовые самостоятельно нести ответственность за качество продуктов (доверяю себе и своему опыту 49%) могут активно выражать свои ожидания и требования. За изъятие из торговых точек проголосовало 58%, за полный законодательный запрет продаж 56%. О том, что низкое качество товаров – это наговор конкурентов, а всё на самом деле хорошо, считает только 0,7%.

Ничего не делать так как это только информационные войны – меньше 0,3% людей:

Фото: JD EXPERT

После проведения теста с акцентом внимания людей к соответствию всех проверок качества и безопасности так называемого "пакистанского" чая только 1% считает, что его нужно оставить на полках магазинов без каких-либо изменений. 93% людей говорят о более пристальном внимании к данному продукту на законодательном уровне, вплоть до полного запрета. При этом 31% ожидает в качестве доказательств дополнительные проверки, а 34% настаивает на наказании производителей и поставщиков.

Есть очевидная потребность людей в открытом, публично освещаемом процессе:

Фото: JD EXPERT

Информационные выдержки:

В Казахстане действует 65 общественных организаций в сфере защиты прав потребителей – по данным Министерства торговли и интеграции.

"В государственную систему защиты прав потребителей входят 19 центральных и 17 местных исполнительных органов. При этом ни у одного участника системы нет фокуса на интересы потребителя. Поэтому отмечается низкий уровень обеспечения защиты прав потребителей, искаженная статистика и слабая заинтересованность "работы над повторяющимися ошибками", – экс-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Б. Султанов.

"Самое главное – государство взяло на контроль данные вопросы, и готово решать их совместно с общественными организациями. Раньше эти вопросы не рассматривались на таком уровне. Считаем, что в ближайшее время права потребителей будут защищаться качественно", – председатель Коалиции по защите прав потребителей М. Абенов.

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О компании:

Аналитическое агентство "JD.EXPERT" регулярно проводит собственные социологические замеры.

Специализация – социальная и маркетинговая аналитика.

Опыт – более 150 проведенных социальных и маркетинговых исследований.

География – Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан.