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Право

В Казахстане планируют установить фиксированный размер госзаказа для обучения в частных школах

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 10:06 Фото: Министерство просвещения РК
Министерство образования и науки подготовило поправки в государственный образовательный заказ на среднее образование в частных организациях образования, предельного размера родительской платы за обучение, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается установление фиксированного размера финансирования для частных организаций среднего образования, получающих государственный образовательный заказ.

Основная цель проекта – обеспечить стабильность стоимости обучения для родителей и не допустить ее автоматического увеличения в последующие годы в связи с изменением месячного расчетного показателя (МРП).

В Минпросвещения считают, что предлагаемый подход позволит повысить доступность образования, обеспечить прозрачность и предсказуемость формирования стоимости обучения, снизить влияние ежегодного изменения расчетных показателей и создать более стабильные условия для получения образования в частных организациях среднего образования, реализующих государственный образовательный заказ.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 сентября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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