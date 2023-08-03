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Житель Актобе расплачивался за аренду жилья "синтетикой"

Житель Актобе расплачивался за аренду жилья "синтетикой" Фото: Zakon.kz
41-летний житель Актобе арендовал комнату в одном из домов города, за аренду жилья мужчина расплачивался синтетическими наркотиками, сообщает Zakon.kz.

Житель Актобе, который сам употребляет наркотики, а также "помогал" приобретать синтетику другим жителям города, попал в поле зрения полиции, когда в очередной раз передавал "скорость" (название синтетического наркотика прим.) покупателю, пишет Диапазон.

"В одном случае дозу "скорости", или как это называют в среде наркоманов "колпак", он спрятал в визитной карточке и передал покупателю", – пишет издание со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело было передано в суд, где выяснилось, что мужчина не только выступал посредником между продавцами наркотиков и покупателями, но и расплачивался за арендуемую комнату синтетикой.

По решению суда, мужчину осудили за хранение и сбыт наркотических препаратов. Его приговорили к семи годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.

Ранее жителя Актобе Артура Ахунова, обвиняемого в убийстве 4-летнего сына, приговорили к пожизненному лишению свободы. Приговор озвучили в суде 1 августа.

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