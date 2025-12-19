#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Происшествия

Особо крупную партию наркотиков хранил на съемной квартире житель Актобе

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 23:11 Фото: pexels
Чужое жилье для хранения наркотиков использовал мужчина в Актобе. Подозреваемый устроил склад прямо в арендованной квартире, сообщает Zakon.kz.

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" актюбинские полицейские задержали 35-летнего мужчину. Его подозревают в незаконном хранении особо крупной партии наркотических средств.

По данным МВД РК, сначала правоохранители остановили автомобиль для обычной проверки. В салоне нашли сверток с веществом растительного происхождения. Оперативники пошли дальше и осмотрели квартиру, где временно жил владелец машины. В одной из комнат обнаружили целый мешок наркотиков. Выяснилось, что жилье мужчина арендовал специально для хранения запрещенных веществ.

"В результате проведенной экспертизы установлено, что изъятые вещества являются наркотическим средством, марихуаной, общим весом около 13 кг, что составляет более 21 тысячи разовых доз", – уточнили в полиции.

Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование.

Ранее Zakon.kz рассказывал о пресечении наркоканала на границе Казахстана.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
