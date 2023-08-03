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Документ техосмотра оцифруют в Казахстане

Документ о техосмотре оцифруют в Казахстане уже осенью Фото: pexels
С осени 2023 года казахстанские автомобилисты не обязаны будут иметь при себе документ техосмотра: он станет доступен в личном кабинете мобильного приложения eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МИИР РК 3 августа, министерство совместно с АО "Национальные информационные технологии" работает над оцифровкой документа о техосмотре автомобиля. Диагностическая карта технического осмотра будет доступна через личный кабинет мобильного приложения eGov Mobile уже этой осенью.


"IT-специалисты уже разработали сервис и проводят технические работы. После интеграционных работ пилотная версия сервиса будет опубликована 1 сентября текущего года", – отметили в министерстве.

По плану проекта цифровой вариант документа будут хранить в базе данных проверяющих органов. Его наличие можно будет проверить в любой момент через приложение. Цифровой документ о техосмотре будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный.

С начала 2023 года в Казахстане техосмотр стал доступен для автомобилей с иностранными номерами.

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