Сколько электричества нужно Казахстану в будущем: прогнозы и проекты

В Казахстане озвучили прогнозы по максимальной электрической нагрузки на сети в 2029 году, сообщает (название СМИ). Данные представлены в концепции развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2023-2029 годы, утвержденной постановлением правительства.

Согласно прогнозам, максимальная электрическая нагрузка на сети в 2029 году составит 22,9 ГВт. В 2022 году максимум потребления составил порядка 16,5 ГВт. Выработка электроэнергии прогнозируется на уровне 146 млрд кВтч в 2029 году и 153 млрд кВтч в 2035 году. При этом мощность энергоисточников за счет ввода новых мощностей к 2029 году составит 27,7 ГВт – к этому времени будут необходимы дополнительные почти 11,7 ГВт.



Для решения этой стратегической задачи АО "KEGOC" начало реализацию амбициозного инвестиционного проекта – "Усиление электрической сети Южной зоны (Жамбылская, Туркестанская области). Предусматривается строительство воздушных линии электропередач протяженностью 475 км ("Шу – Жамбыл – Шымкент") и реконструкция трех действующих преобразовательных станций 500 кВ "Шу", "Жамбыл" и "Шымкент" до конца 2027 года. Проект усилит и позволит интергировать дополнительные мощности ВИЭ, планируемые к вводу в южном регионе Казахстана.

По инициативе главы государства компания планирует приступить к реализации перспективного инвестиционного проекта на западе страны, который нацелен на объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана и предполагает строительство электросетевых объектов. Большой стратегический и перспективный проект обеспечит энергобезопасность и энергозависимость западных областей и повысит надежность электроснабжения потребителей.

Успешная реализация инвестиционных проектов в ближайшие годы внесет значимый вклад в укрепление энергетической безопасности государства.