Список документов, необходимых для зачисления ребенка в детсад, опубликовало Минпросвещения
Фото: gov.kz
В Министерстве просвещения Казахстана сегодня, 2 августа 2024 года, напомнили гражданам о том, какие документы необходимы для зачисления ребенка в дошкольную организацию, сообщает Zakon.kz.
Для зачисления в дошкольные организации казахстанским родителям необходимы следующие документы:
- направление на прием;
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность получателя услуги (одного из родителей или законного представителя) или цифровой документ из службы электронных документов;
- свидетельство о рождении ребенка или цифровой документ из сервиса электронных документов;
- карта профилактических прививок форма №065/е;
- паспорт здоровья ребенка формы №052-2/у;
- справка формы №027/у;
- заключение психолого-медико-педагогической консультации (для детей с ограниченными возможностями).
"Прием в дошкольные организации осуществляется в течение всего года. В Астане и Алматы, Актюбинской, Костанайской областях завершено комплектование дошкольных организаций с учетом выпуска детей в школу. В остальных регионах эта работа продолжится до конца августа".Пресс-служба Министерства просвещения РК
Госуслуги по постановке на очередь, приему документов и выдаче направлений оказываются местными исполнительными органами через веб-портал "электронного правительства" или объекты информатизации.
В стране функционируют 11,5 тыс. дошкольных организаций, в которых охвачено 91,5% детей. Для увеличения охвата детей от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением до конца текущего года в стране планируется открыть более 77 тыс. новых мест.
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