Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Список документов, необходимых для зачисления ребенка в детсад, опубликовало Минпросвещения

Список документов, необходимых для зачисления ребенка в детсад, опубликовало Минпросвещения, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 16:53 Фото: gov.kz
В Министерстве просвещения Казахстана сегодня, 2 августа 2024 года, напомнили гражданам о том, какие документы необходимы для зачисления ребенка в дошкольную организацию, сообщает Zakon.kz.

Для зачисления в дошкольные организации казахстанским родителям необходимы следующие документы:

  • направление на прием;
  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность получателя услуги (одного из родителей или законного представителя) или цифровой документ из службы электронных документов;
  • свидетельство о рождении ребенка или цифровой документ из сервиса электронных документов;
  • карта профилактических прививок форма №065/е;
  • паспорт здоровья ребенка формы №052-2/у;
  • справка формы №027/у;
  • заключение психолого-медико-педагогической консультации (для детей с ограниченными возможностями).
"Прием в дошкольные организации осуществляется в течение всего года. В Астане и Алматы, Актюбинской, Костанайской областях завершено комплектование дошкольных организаций с учетом выпуска детей в школу. В остальных регионах эта работа продолжится до конца августа".Пресс-служба Министерства просвещения РК

Госуслуги по постановке на очередь, приему документов и выдаче направлений оказываются местными исполнительными органами через веб-портал "электронного правительства" или объекты информатизации.

В стране функционируют 11,5 тыс. дошкольных организаций, в которых охвачено 91,5% детей. Для увеличения охвата детей от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением до конца текущего года в стране планируется открыть более 77 тыс. новых мест.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 16:53
Кто сможет получить более 43 тысяч тенге на сборы ребенка в школу
, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 16:53

16 июля 2024 года стало известно, что в Казахстане разработали новую программу предшкольной подготовки.

Читайте также

МИД, казахстанцы, обращение, Ближний Восток, Израиль, Ливан
Казахстанцев попросили не ездить в ряд стран Ближнего Востока
29 сентября пройдет самое масштабное беговое событие в Центральной Азии
Almaty Marathon: 29 сентября пройдет самое масштабное беговое событие в Центральной Азии
Арман Шаккалиев, петиция об отмене перевода часов, отказ, решение
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Динара Халдарова
Министерство просвещения РК Образование Казахстан 2024 год Документы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Петиция
Петиция по возврату времени: озвучено предварительное решение
Правда ли, что в Казахстане взломали сайт ЦОНов
Правда ли, что в Казахстане взломали сайт ЦОНов – ответ eGov
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд РФ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: