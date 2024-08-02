Список документов, необходимых для зачисления ребенка в детсад, опубликовало Минпросвещения

В Министерстве просвещения Казахстана сегодня, 2 августа 2024 года, напомнили гражданам о том, какие документы необходимы для зачисления ребенка в дошкольную организацию, сообщает Zakon.kz.

Для зачисления в дошкольные организации казахстанским родителям необходимы следующие документы:

направление на прием;

заявление;

документ, удостоверяющий личность получателя услуги (одного из родителей или законного представителя) или цифровой документ из службы электронных документов;

свидетельство о рождении ребенка или цифровой документ из сервиса электронных документов;

карта профилактических прививок форма №065/е;

паспорт здоровья ребенка формы №052-2/у;

справка формы №027/у;

заключение психолого-медико-педагогической консультации (для детей с ограниченными возможностями).

"Прием в дошкольные организации осуществляется в течение всего года. В Астане и Алматы, Актюбинской, Костанайской областях завершено комплектование дошкольных организаций с учетом выпуска детей в школу. В остальных регионах эта работа продолжится до конца августа". Пресс-служба Министерства просвещения РК

Госуслуги по постановке на очередь, приему документов и выдаче направлений оказываются местными исполнительными органами через веб-портал "электронного правительства" или объекты информатизации.

В стране функционируют 11,5 тыс. дошкольных организаций, в которых охвачено 91,5% детей. Для увеличения охвата детей от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением до конца текущего года в стране планируется открыть более 77 тыс. новых мест.

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