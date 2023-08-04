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35 опасных для здоровья детей игровых площадок выявили прокуроры Степногорска

35 опасных для здоровья детей игровых площадок выявили прокуроры Степногорска Фото: Zakon.kz
В Степногорске 35 детских площадок находятся в неисправном состоянии, их использование опасно для здоровья – заключили прокуроры после проверки, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники прокуратуры Степногорска проверили состояние детских площадок в городе. Как показали результаты, 35 объектов для игр не соответствуют нормам и могут привести к травмам во время игры, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

"К примеру, в апреле текущего года в девятом микрорайоне несовершеннолетний получил телесное повреждение на детской площадке, а именно при беге наткнулся на торчащий штырь. Ему была оказана медицинская помощь и поставлен диагноз: "ушибленная рана десны верхней части"", – сказано в сообщении от прокуратуры.

Четыре площадки города стали причинами обращений детских травм, после которых родители обращались в медицинские учреждения. Среди дефектов были обнаружены торчащие штыри в ограждении, неисправные качели.

Как сообщает ведомство, все нарушения были устранены акиматом города после того, как прокуроры составили акты надзора. Более семи тысяч детей теперь смогут сохранить здоровье, играя на безопасных площадках.

Неисправности на детской площадке ранее привели к несчастному случаю. 19 июня в микрорайоне Голубые пруды Караганды произошло серьезное происшествие: ветер сорвал покрытие с детской площадки вместе с ребенком.

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Мария Мельникова
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