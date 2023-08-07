Сломанные качели, торчащие штыри, "летающие" покрытия: что не так с детскими площадками в Казахстане

Прокуроры выявили в Степногорске 35 неисправных, а значит, потенциально опасных детских площадок. Впрочем, инциденты с зонами для игр характерны для страны в целом. Zakon.kz разбирался, как в Казахстане регламентируется качество всевозможных качелей и горок.

Прокурорский рейд по детским площадкам Степногорска в очередной раз поднял на поверхность проблему всего Казахстана. Несмотря на осовремененный подход к организации игровых пространств, свою лепту в статистику травматичности вносит, вероятно, исполнение "по старинке".

"К примеру, в апреле текущего года в девятом микрорайоне несовершеннолетний получил телесное повреждение на детской площадке, а именно при беге наткнулся на торчащий штырь. Ему была оказана медицинская помощь и поставлен диагноз: "ушибленная рана десны верхней части", – напомнили в прокуратуре.

И перечислили зафиксированные нарушения.

К слову, на четырех местных площадках малыши получили увечья. Оно и неудивительно: в списке дефектов – торчащие штыри в ограждениях и сломанные качели. После составления актов надзора недочеты устранил городской акимат. Жаль, что к моменту наступления счастливого финала дети уже успели пострадать.

По букве закона

Первые упоминания об ужесточениях и соответствующем техрегламенте датированы 2017 годом. "До" четкого представления о том, каким именно должно быть веселье во дворе без последствий, не было вовсе.

Перейдем к интересующему нас Техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок". Он устанавливает требования к безопасности оборудования и покрытия игровых площадок, но не распространяется на те из них, что были введены в эксплуатацию до вступления документа в силу, спортивное оборудование, аттракционы и игрушки.

За соответствие своего детища нормам отвечает "продавец - юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое осуществляет реализацию оборудования и (или) покрытия".

До установки продукция проверяется на наличие сертификатов департаментами Комитета технического регулирования и метрологии. После ответственность за нее переходит на районные акиматы, они же осуществляют ремонт.

"В пункте "Требования безопасности к оборудованию и (или) покрытию" сказано, что используемые материалы не должны:

оказывать вредное воздействие на здоровье людей и окружающую среду в процессе эксплуатации;

вызывать термический ожог при контакте с кожей пользователя в климатических зонах с очень высокими или очень низкими температурами;

относиться к легковоспламеняющимся материалам;

относиться к чрезвычайно опасным по токсичности продуктам горения;

относиться к материалам, свойства которых недостаточно изучены.

Оборудование, в идеале, изготавливается с учетом особенностей возрастной группы, с возможностью доступа к нему взрослых для оказания помощи детям, не допускает скопления воды на поверхностях и легко чистится от грязи.

Подразумевается жесткая, устойчивая, неизменяемая конструкция, защищенная от коррозии, без острых элементов и шероховатостей – словом, всего, что способно поранить.

Тоннели, домики и прочие закрытые зоны должны иметь не менее двух открытых доступов, не зависящих друг от друга и расположенных на разных сторонах – без возможности их блокирования.

От ударопоглощающего покрытия требуется сохранение свойств вне зависимости от климатических условий.

Вдобавок на площадке обязаны разместить информацию о правилах использования.

Но это – на бумаге.

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Игры на выживание

В реальности качество многих отечественных проектов продолжает желать лучшего.

В июне в Караганде ураган сорвал покрытие с детской площадки - вместе с ребенком.

Аким города Мейрам Кожухов после ЧП заявил, что злополучный "газон-самолет" еще не сдан в эксплуатацию.

Между тем, пострадавший перенес несколько операций. Чтоб осознать степень нанесенного мальчику вреда, достаточно ознакомиться с комментарием лечивших его медиков:

"Мультидисциплинарной командой из специалистов клиники Макажанова, челюстно-лицевым хирургом-реаниматологом, анестезиологом, детским ортопедом сегодня проведено оперативное вмешательство в объеме: восстановление костей лицевого скелета, металлоостеосинтез с восстановлением скулы орбитального комплекса с фиксацией металлическими пластинами. А также закрытая репозиция костей предплечья. Фиксация металлическими спицами".

В итоге замакима района, где находилась оскандалившаяся площадка, лишился должности.

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В августе прошлого года в Уральске школьник поплатился двумя фалангами пальцев за желание покататься на качели. Почему кровожадный агрегат не убрали от детворы куда подальше, хотя тревожные звоночки бывали и раньше, остается загадкой.

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Фото: Facebook\Дежурный по городу (Казахстан)

Фото: Zakon.kz

Но это все – резонансные случаи. Если брать масштабы поскромнее, жалобы на негодные карусели, зависшие на огромном расстоянии от земли края горок, то самое покрытие - настолько успешно "ударопоглощающее", что аж расползающееся дырами - появляются с завидной регулярностью. Да и "оборудование" с предписанными ему свойствами выдерживать немалые нагрузки и суровые погодные условия, на деле нередко рассыпается при первом же проявлении живого ребяческого интереса.