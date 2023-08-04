За кражу невест в Казахстане в Уголовный кодекс хотят ввести отдельную статью

В Казахстане планируют ужесточить ответственность за кражу невест. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Уполномоченного по правам человека в Казахстане.

Как отмечено в сообщении за 4 августа, ситуации с домашним насилием и нарушениями прав женщин являются актуальными проблемами не только в Казахстане, но и во всем мире.

Опыт стран Центральной Азии показал, что в уголовных законодательствах Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана имеется отдельная статья о похищении женщин с целью принудительного вступления в брак.

Анализ уголовных правонарушений, связанных с похищением человека, показал, что в период с 2019 года по настоящее время было зарегистрировано 214 уголовных правонарушении указанной категории.



При этом отмечено, что достоверных статистических данных по кражам девушек с целью вступления в брак не имеется, поскольку в Уголовном кодексе отсутствует отдельный состав такого правонарушения.

"В настоящее время офисом Омбудсмена рассматривается возможность внесения ряда поправок в уголовное законодательство, в частности введение отдельной статьи и исключение примечания к статье 125 Уголовного кодекса, предусматривающего освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы", – говорится в сообщении.

Кроме того, Уполномоченным уже направлено предложение о введении в Уголовный кодекс отдельной статьи 125-1 "Похищение лица с целью заключения брака", которое, как полагают специалисты, окажет предупреждающий эффект, позволив снизить уровень преступности в отношении женщин.

"Генеральная прокуратура поддержала предложение Омбудсмена, и поправки совместно будут внесены в ходе законопроектной деятельности", – сказано в заявлении.

По данным экспертов, только за последние два с половиной года в Казахстане домашними агрессорами совершено 300 убийств.

Зафиксировано 913 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 837 случаев среднего вреда здоровью. Более 37 тысяч лиц привлечены к разным видам ответственности.

Специалисты добавляют, что практика похищения девушек с целью вступления в брак по-прежнему распространена в южных регионах Казахстана:



"В большинстве случаев молодые люди даже и не знают об уголовной ответственности. Мало кто осознает, что это серьезное преступление, грубейшее нарушение прав человека на личную неприкосновенность и свободу".

26 июля 2023 года сообщалось, что украденную невесту "заставили" написать расписку в Туркестанской области. После проверки полицейских оказалось, что 20-летняя девушка добровольно вышла замуж за 24-летнего жителя села Асыката.