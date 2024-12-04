Ввести отдельную статью в Уголовный кодекс за кражу невест предлагают депутаты

Сразу два депутата Мажилиса Мурат Абенов и Едил Жанбыршин в ходе обсуждения поправок в закон "О культуре" раскритиковали действия по краже невест. Их поддержал спикер палаты Ерлан Кошанов, сообщает Zakon.kz.

Мурат Абенов отметил, что на встрече со студентами ему продемонстрировали видео с кражей невесты.

"Показали ролик мне, где девушку украли. Там ее кто-то рядом уговаривает и требует, чтобы написала, что по своей воле пришла. Девушки говорят, что их права нарушают, никто не намерен их соблюдать. А деятели культуры не участвуют в этом. Наоборот, известные певцы поют о краже невесты и это дальше транслируется с экранов и со сцены... Мы должны в законах поставить жесткий заслон такому явлению", – считает он.

Привел он и статистику, согласно которой из года в год растет число таких фактов.

"Если 13 фактов было в 2023, то за 8 месяцев 2024 года только в Туркестанской области уже было 18 фактов. В Мангистау украли девушку, есть видео, как она по дороге выпрыгнула из машины, нанесен вред ее здоровью... Крадут, заставляют, уговорами стать женой или силой 3-4 дня держат, а потом отпускают, но ее чести и достоинству уже нанесен непоправимый вред. И никто за это не несет ответственности. Я предлагаю ввести отдельную статью в Уголовном кодексе за кражу невест", – резюмировал Абенов.

Его поддержал депутат Едил Жанбыршин.

"Надо уделять огромное значение не только образованию, но и воспитанию детей. Это не смешно. Мы все растим девочек. Сейчас время такое стало: с улицы крадут, без согласия родителей, без ведома девушки, будто это не человек вовсе, а товары, вещь. Они ломают судьбу человека. Я не понимаю парней. Если не смог завоевать симпатии девушки, то что это за парень? Что за манера "упаковывать" девушку с улицы, пихать в машину и заставлять стать его женой? Это ужасное явление в нашем обществе. Надо уголовно за это наказывать", – заявил парламентарий.

Коллег поддержал спикер палаты Ерлан Кошанов.

"Действительно, важный вопрос поднимают депутаты. Это одна из актуальнейших, кричащих проблем нашего общества. Есть поручение президента, но оно не находит своего решения. Предлагаю обсудить вопрос. Это не предмет этого законопроекта, но в ближайшем будущем Мажилис рассмотрит поправки в УК и УПК. Депутаты Мурат Абенов и Едил Жанбыршин могут ввести свои предложения. Такому явлению должна быть дана не только моральная, но и правовая оценка", – резюмировал Кошанов.

3 февраля случай кражи невесты в Шымкенте прокомментировал уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев. Он назвал этот случай вопиющим.