Каким регионам Казахстана грозит засуха в августе

Казгидромет поделился окончательным прогнозом засухи на август 2023 года. Метеорологи предупреждают, что сильная засуха грозит трем регионам страны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете" 4 августа, в этом месяце на большей части территории Казахстана уровень увлажнения будет в основном около нормы.

Умеренную засуху синоптики ожидают:



в Иргизском районе Актюбинской области;

в Шиилийском районе Кызылординской области и в Кызылорде;

в Енбекшиказахском районе Алматинской области;

в Кордайском, Жуалынском районах Жамбылской области и в окрестностях Тараза;

в Жетысайском, Казыгуртском, Арысском, Отрарском, Туркестанском, Сузакском и Сарыагашском районах Туркестанской области;

в окрестностях Аркалыка (Костанайская область);

в окрестностях Караганды.

Инфографика "Казгидромета"

Сильную засуху прогнозируют в трех регионах, а именно:



в Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области;

в Айтекебиском районе Актюбинской области;

в Кармакшинском районе Кызылординской области.

"Умеренно влажно будет в Казталовском и Таскалинском районах Западно-Казахстанской области", – добавили в "Казгидромете".

Ранее стало известно, что из-за сильной жары в Казахстане фермерам могут продлить срок уплаты кредитов.