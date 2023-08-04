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Каким регионам Казахстана грозит засуха в августе

Каким регионам Казахстана грозит засуха в августе Фото: pixabay
Казгидромет поделился окончательным прогнозом засухи на август 2023 года. Метеорологи предупреждают, что сильная засуха грозит трем регионам страны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете" 4 августа, в этом месяце на большей части территории Казахстана уровень увлажнения будет в основном около нормы.

Умеренную засуху синоптики ожидают:

  • в Иргизском районе Актюбинской области;
  • в Шиилийском районе Кызылординской области и в Кызылорде;
  • в Енбекшиказахском районе Алматинской области;
  • в Кордайском, Жуалынском районах Жамбылской области и в окрестностях Тараза;
  • в Жетысайском, Казыгуртском, Арысском, Отрарском, Туркестанском, Сузакском и Сарыагашском районах Туркестанской области;
  • в окрестностях Аркалыка (Костанайская область);
  • в окрестностях Караганды.
Инфографика

Инфографика "Казгидромета"

Сильную засуху прогнозируют в трех регионах, а именно:

  • в Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области;
  • в Айтекебиском районе Актюбинской области;
  • в Кармакшинском районе Кызылординской области.
"Умеренно влажно будет в Казталовском и Таскалинском районах Западно-Казахстанской области", – добавили в "Казгидромете".

Ранее стало известно, что из-за сильной жары в Казахстане фермерам могут продлить срок уплаты кредитов.

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