Каким регионам Казахстана грозит засуха в августе
Фото: pixabay
Казгидромет поделился окончательным прогнозом засухи на август 2023 года. Метеорологи предупреждают, что сильная засуха грозит трем регионам страны, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в "Казгидромете" 4 августа, в этом месяце на большей части территории Казахстана уровень увлажнения будет в основном около нормы.
Умеренную засуху синоптики ожидают:
- в Иргизском районе Актюбинской области;
- в Шиилийском районе Кызылординской области и в Кызылорде;
- в Енбекшиказахском районе Алматинской области;
- в Кордайском, Жуалынском районах Жамбылской области и в окрестностях Тараза;
- в Жетысайском, Казыгуртском, Арысском, Отрарском, Туркестанском, Сузакском и Сарыагашском районах Туркестанской области;
- в окрестностях Аркалыка (Костанайская область);
- в окрестностях Караганды.
Инфографика "Казгидромета"
Сильную засуху прогнозируют в трех регионах, а именно:
- в Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области;
- в Айтекебиском районе Актюбинской области;
- в Кармакшинском районе Кызылординской области.
"Умеренно влажно будет в Казталовском и Таскалинском районах Западно-Казахстанской области", – добавили в "Казгидромете".
Ранее стало известно, что из-за сильной жары в Казахстане фермерам могут продлить срок уплаты кредитов.
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