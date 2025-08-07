Засуха грозит 12 регионам Казахстана в августе

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз засухи на август 2025 года. Из него следует, что засуха в крайний месяц лета грозит сразу 12 регионам Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте гидрометцентра 6 августа, на юге страны в конце лета сохраняется высокая вероятность засухи. Так, в августе засуха прогнозируется в 12 областях РК:

в Западно-Казахстанской области – в Жаныбекском, Жангалинском, Акжаикском, Каратюбинском и Бокейординском районах;

– в Жаныбекском, Жангалинском, Акжаикском, Каратюбинском и Бокейординском районах; в Актюбинской области – в Шалкарском и Иргизском районах;

– в Шалкарском и Иргизском районах; в Костанайской области – в Амангельдинском и Джангельдинском районах;

– в Амангельдинском и Джангельдинском районах; в Карагандинской области – в Актогайском районе;

– в Актогайском районе; в области Абай – в Аягозском и Урджарском районах;

– в Аягозском и Урджарском районах; в Алматинской области – в Балхашском и Жамбылском районах;

– в Балхашском и Жамбылском районах; в Кызылординской области – в Аральском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в Кызылорде ,

– в Аральском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в , в Атырауской области – в Махамбетском, Исатайском, Дамбинском и Кзылкогинском районах,

– в Махамбетском, Исатайском, Дамбинском и Кзылкогинском районах, а также на большей части Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областей и области Улытау.

Умеренно влажные условия прогнозируются:

в Костанайской области – в Узункольском, Мендыгаринском, Сарыкольском и Аулиекольском районах,

– в Узункольском, Мендыгаринском, Сарыкольском и Аулиекольском районах, в Северо-Казахстанской области – в Жамбылском, Тайыншынском, Тимирязевском районах и в районах Г. Мусрепова, М. Жумабаева и Шал акына.

"На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме ", – заключили специалисты РГП "Казгидромет".

О том, в каких областях Казахстана ожидалась засуха в июле-2025, можете прочитать по ссылке.