Засуха грозит 12 регионам Казахстана в августе
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз засухи на август 2025 года. Из него следует, что засуха в крайний месяц лета грозит сразу 12 регионам Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, опубликованному на сайте гидрометцентра 6 августа, на юге страны в конце лета сохраняется высокая вероятность засухи. Так, в августе засуха прогнозируется в 12 областях РК:
- в Западно-Казахстанской области – в Жаныбекском, Жангалинском, Акжаикском, Каратюбинском и Бокейординском районах;
- в Актюбинской области – в Шалкарском и Иргизском районах;
- в Костанайской области – в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
- в Карагандинской области – в Актогайском районе;
- в области Абай – в Аягозском и Урджарском районах;
- в Алматинской области – в Балхашском и Жамбылском районах;
- в Кызылординской области – в Аральском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в Кызылорде,
- в Атырауской области – в Махамбетском, Исатайском, Дамбинском и Кзылкогинском районах,
- а также на большей части Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областей и области Улытау.
Умеренно влажные условия прогнозируются:
- в Костанайской области – в Узункольском, Мендыгаринском, Сарыкольском и Аулиекольском районах,
- в Северо-Казахстанской области – в Жамбылском, Тайыншынском, Тимирязевском районах и в районах Г. Мусрепова, М. Жумабаева и Шал акына.
"На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме", – заключили специалисты РГП "Казгидромет".
