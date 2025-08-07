#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Общество

Засуха грозит 12 регионам Казахстана в августе

засуха, солнце, почва, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 13:52 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз засухи на август 2025 года. Из него следует, что засуха в крайний месяц лета грозит сразу 12 регионам Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте гидрометцентра 6 августа, на юге страны в конце лета сохраняется высокая вероятность засухи. Так, в августе засуха прогнозируется в 12 областях РК:

  • в Западно-Казахстанской области – в Жаныбекском, Жангалинском, Акжаикском, Каратюбинском и Бокейординском районах;
  • в Актюбинской области – в Шалкарском и Иргизском районах;
  • в Костанайской области – в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
  • в Карагандинской области – в Актогайском районе;
  • в области Абай – в Аягозском и Урджарском районах;
  • в Алматинской области – в Балхашском и Жамбылском районах;
  • в Кызылординской области – в Аральском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в Кызылорде,
  • в Атырауской области – в Махамбетском, Исатайском, Дамбинском и Кзылкогинском районах,
  • а также на большей части Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областей и области Улытау.

Умеренно влажные условия прогнозируются:

  • в Костанайской области – в Узункольском, Мендыгаринском, Сарыкольском и Аулиекольском районах,
  • в Северо-Казахстанской области – в Жамбылском, Тайыншынском, Тимирязевском районах и в районах Г. Мусрепова, М. Жумабаева и Шал акына.

"На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме", – заключили специалисты РГП "Казгидромет".

О том, в каких областях Казахстана ожидалась засуха в июле-2025, можете прочитать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
