Аким Алматинской области встретился с пострадавшими от пожара

В момент приезда Марата Султангазиева на крыше дома уже трудились рабочие. Именно кровля подлежит полному восстановлению, так как она выгорела полностью.

Что касается квартир, а их в 6-подъездном доме 70, то здесь больше всего пострадала одна, из которой, собственно, огонь и перекинулся на крышу.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Проживающая в квартире женщина преклонного возраста рассказала гостям, что ночью 2 августа проснулась от треска – это замыкала электропроводка в кухне. За считаные минуты помещение заполнилось дымом, пламя перекинулось на окно, а уже оттуда на крышу. Бабушка стала стучать в двери соседей, которые не растерялись и вызвали пожарных. Практически сразу весть об огне долетела до всех жителей, которые стали в спешном порядке покидать квартиры.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Пожарные машины прибыли оперативно, но, по словам жителей, не смогли сразу приблизиться к дому из-за припаркованных автомобилей. Жильцы квартир также просили главу области рассмотреть вопрос усиления количественного состава персонала и повышения материально-технической базы местной пожарной части.

При этом большая часть населения выражала благодарность городскому акиму Н. Куматаеву за оперативное реагирование в момент ЧС, а также за личное участие в решении вопросов по ликвидации пожара и помощь в восстановлении его последствий.

Еще большей трагедии удалось избежать, потому что в первую очередь из квартир вынесли газовые баллоны. Они до сих пор используются в быту, потому как дом не подключен к центральному газоснабжению. В целом, работы по газификации проводятся по плану – к данному дому уже подведена магистраль, осталось подвести газ в квартиры.

Марат Султангазиев рекомендовал ускорить работы по газификации дома:

"Пока по квартирам ремонт идет, может, проведем по квартирам газ".

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Также жильцов волновал вопрос возобновления подачи электроэнергии, ведь есть квартиры, которые не пострадали от огня или при его тушении. Квартировладельцы не могут в них вернуться ввиду отсутствия электричества. Для решения этого вопроса требуется время: сначала будет заменена внутриподъездная, общая линия, и только после к ней будут подключать квартиры, которые также будут предварительно обследованы электриками.

В целом, жители остались удовлетворены встречей и состоявшимся диалогом и выразили надежду, что ремонтные работы будут завершены в обозначенные сроки.