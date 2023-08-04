Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Проспект аль-Фараби частично перекрыли в Астане

Проспект аль-Фараби частично перекрыли в Астане Фото: pixabay
В Астане участок пр. аль-Фараби перекрыли на ремонт. Об этом 4 августа 2023 года рассказали в пресс-службе столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

Работы по среднему ремонту пр. аль-Фараби начало Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны по согласованию с Управлением административной полиции ДП города.

"В связи с проведением ремонтных работ с 4 по 7 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке пр. аль-Фараби – от ул. Досмухамедулы до шоссе Алаш", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

Материал по теме

Когда в Алматы закончат ремонт дорог по Аль-Фараби и Абая

12 июня 2023 года в Алматы начали средний ремонт дорог по проспектам аль-Фараби и Абая.

Материал по теме

Досаев объяснил, почему одновременно ремонтируют проспекты аль-Фараби и Абая

22 июля стало известно, что в Алматы завершили ремонт по южной стороне пр. аль-Фараби.

Читайте также

"Послал жителей": в отношении акима Щучинска начато служебное расследование

Динара Халдарова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как изменится система отбывания наказания в колониях Казахстана
Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления