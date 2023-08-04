Проспект аль-Фараби частично перекрыли в Астане

В Астане участок пр. аль-Фараби перекрыли на ремонт. Об этом 4 августа 2023 года рассказали в пресс-службе столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

Работы по среднему ремонту пр. аль-Фараби начало Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны по согласованию с Управлением административной полиции ДП города.

"В связи с проведением ремонтных работ с 4 по 7 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке пр. аль-Фараби – от ул. Досмухамедулы до шоссе Алаш", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

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