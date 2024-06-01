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В Астане на день перекрыли участок центрального проспекта

В Астане на день перекрыли участок центрального проспекта, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 13:55 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Участок центрального проспекта – пр. Женис – перекрыли на день. Об этом 1 июня 2024 года рассказали в акимате Астаны, сообщает Zakon.kz.

Работы по текущему ремонту дорожного полотна по пр. Женис – от ул. Бухарабай батыра до ул. Кенесары – проводит Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

"В этой связи 1 июня текущего года на один день вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. При этом пересечения Женис/Кенесары и Женис/Букарабай батыра будут открыты", – уточнили в столичном акимате.

Жителей и гостей города власти просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

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Ранее сообщалось, что в Астане закрыли несколько улиц из-за ремонта. Какие именно, можете узнать здесь.

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