В Целиноградском районе открыли центр медиации

В рамках 95-летия Целиноградского района в преддверии Дня медиации состоялось торжественное открытие Центра медиации.

Центр досудебного примирения нацелен на совершенствование и популяризацию института досудебного урегулирования споров.

В торжественной церемонии открытия Центра приняли участие заместитель акима Целиноградского района Алма Айткужинова, представители районной прокуратуры, суда, маслихата, государственных органов, филиала партии Amanat, общественные медиаторы сельских округов Тасты, Акмол, Шалкарского, Оразакского, Арайлынского, Жанаесильского сельских округов и жители района.

Фото: УВП Акмолинской области

Открытие Центра медиации стало особенным событием для жителей района. Профессиональный медиатор Акмолинской области Алия Ибраева, говоря о его социальной ориентированности, подчеркнула нацеленность центра на разрешение споров.

"Как показывает судебная практика, большая часть споров возникает по трудовым, брачно-семейным, жилищным спорам, а также спорам по возмещению ущерба. Такие конфликты могут быть урегулированы в Центре медиации, что создадут определенную нишу для разгрузки работы судебных органов. Граждане смогут здесь воспользоваться целым комплексом бесплатных услуг медиаторов. Примирительные процедуры дадут людям возможность договорится, найти компромиссный и взаимовыгодный для обеих сторон вариант. Уверена, работа Центра медиации, существенно снизит уровень конфликтности среди населения". Алия Ибраева

Фото: УВП Акмолинской области

Центр медиации позволит разрешать спор быстро и мирно, повысить культуру людей по разрешению вопросов, уменьшить моральные и материальные издержки, снизить уровни правонарушений и конфликтности в обществе.

В Целиноградском районе работа в области медиации ведется с 2016 года по инициативе отдела внутренней политики Целиноградского района. Сегодня в районе насчитывается 33 общественных медиатора.