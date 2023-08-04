Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Целиноградском районе открыли центр медиации

В Целиноградском районе открыт центр медиации Фото: УВП Акмолинской области
В рамках 95-летия Целиноградского района в преддверии Дня медиации состоялось торжественное открытие Центра медиации.

Центр досудебного примирения нацелен на совершенствование и популяризацию института досудебного урегулирования споров.

В торжественной церемонии открытия Центра приняли участие заместитель акима Целиноградского района Алма Айткужинова, представители районной прокуратуры, суда, маслихата, государственных органов, филиала партии Amanat, общественные медиаторы сельских округов Тасты, Акмол, Шалкарского, Оразакского, Арайлынского, Жанаесильского сельских округов и жители района.

В Целиноградском районе открыт центр медиации

Фото: УВП Акмолинской области

Открытие Центра медиации стало особенным событием для жителей района. Профессиональный медиатор Акмолинской области Алия Ибраева, говоря о его социальной ориентированности, подчеркнула нацеленность центра на разрешение споров.

"Как показывает судебная практика, большая часть споров возникает по трудовым, брачно-семейным, жилищным спорам, а также спорам по возмещению ущерба. Такие конфликты могут быть урегулированы в Центре медиации, что создадут определенную нишу для разгрузки работы судебных органов. Граждане смогут здесь воспользоваться целым комплексом бесплатных услуг медиаторов. Примирительные процедуры дадут людям возможность договорится, найти компромиссный и взаимовыгодный для обеих сторон вариант. Уверена, работа Центра медиации, существенно снизит уровень конфликтности среди населения".Алия Ибраева
В Целиноградском районе открыт центр медиации

Фото: УВП Акмолинской области

Центр медиации позволит разрешать спор быстро и мирно, повысить культуру людей по разрешению вопросов, уменьшить моральные и материальные издержки, снизить уровни правонарушений и конфликтности в обществе.

В Целиноградском районе работа в области медиации ведется с 2016 года по инициативе отдела внутренней политики Целиноградского района. Сегодня в районе насчитывается 33 общественных медиатора.

Читайте также

Горячую воду частично отключат в четырех районах Алматы

В Костанае откроют новую кондитерскую фабрику

Очередной проспект перекроют в Алматы

Анастасия Московчук
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как изменится система отбывания наказания в колониях Казахстана
Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления