В Бородулихинском районе области Абай открылся ФОК с бассейном

В преддверии Дня Республики в селе Бородулиха состоялось торжественное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном, сообщает Zakon.kz..

В мероприятии приняли участие заместитель акима области Абай Жасулан Сарсебаев, который выступил с поздравительной речью и вручил благодарственное письмо подрядчику, ответственному за строительство объекта.

Строительство ФОК осуществлялось в рамках государственной программы "Ауыл – ел бесігі". Подрядной организацией, осуществляющей строительство, является ТОО "СМУ Шыгыс".

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Строительство ФОК было реализовано в рамках государственной программы "Ауыл – ел бесігі", направленной на развитие сельских территорий.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

"Открытие таких современных объектов – это огромный вклад в будущее нашего региона. Физкультурно-оздоровительный комплекс будет способствовать развитию спорта, здорового образа жизни и воспитанию нового поколения спортсменов. Поздравляю всех с этим важным событием и выражаю благодарность подрядчикам за успешное завершение работ. Здесь будут зарождаться будущие чемпионы мира", – отметил заместитель акима области Абай Жасулан Сарсебаев.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

На сегодняшний день спортивная инфраструктура Бородулихинского района представлена 57 спортивными сооружениями и 36 спортивными залами. Для организации дополнительного образования школьников в районе функционирует детско-юношеская спортивная школа, где работают 10 отделений, а также открыты шесть филиалов. На данный момент в школе занимаются 576 детей, для которых открыто 46 учебных групп.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Всего в районе работают 414 спортивных секций по 35 видам спорта, в которых систематически занимаются жители всех возрастов. Охват населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, составляет 13 727 человек, что равняется 41,8% от общего числа проживающих в районе.