Агрессивная астанчанка сломала телефон врача в детской поликлинике

В Астане произошел конфликт между женщиной и врачом детской поликлиники. Женщина в ходе ссоры сломала телефон медика, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 июня сообщили в столичном акимате.

"В 19:40 41-летняя женщина, находясь во второй детской городской поликлинике, в ходе ссоры с врачом сломала его телефон, тем самым нанесла ущерб чужому имуществу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщину привлекли к административной ответственности.

Вместе с тем, в акимате рассказали, что в Астане продолжается усиленная борьба с проявлениями вандализма и нарушения общественного порядка. Стражи порядка выявляют вандалов и привлекают их к ответственности.

"Так, 71-летний житель города днем 3 мая находился на парковке у дома №47 по проспекту Абая. Он повредил лобовое стекло припаркованной "Тойоты Короллы", причинив ущерб чужому имуществу. Стражи порядка нашли его и привлекли к ответственности по ст.147-1 ч.1 Кодекса Республики Казахстана об административных правонарушениях "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Ему грозит штраф в 20 МРП или до 15 суток ареста", – говорится в сообщении.





Аналогичный случай, по информации городской администрации, произошел 17 июня в районе 23:30 по улице Молдагуловой 22/1. 47-летний гражданин умышленно повредил фару автомобиля "Черри Тиго 7". Сумма нанесенного ущерба составила почти 600 тысяч тенге", – отметили в акимате.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям г. Астаны 5 июня оштрафовал мужчину, который разбил лобовое стекло общественного транспорта маршрутом №32.

