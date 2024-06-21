Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Агрессивная астанчанка сломала телефон врача в детской поликлинике

Агрессивная астанчанка сломала телефон врача в детской поликлинике , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 19:12 Фото: pixabay
В Астане произошел конфликт между женщиной и врачом детской поликлиники. Женщина в ходе ссоры сломала телефон медика, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 июня сообщили в столичном акимате. 

"В 19:40 41-летняя женщина, находясь во второй детской городской поликлинике, в ходе ссоры с врачом сломала его телефон, тем самым нанесла ущерб чужому имуществу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщину привлекли к административной ответственности.

Вместе с тем, в акимате рассказали, что в Астане продолжается усиленная борьба с проявлениями вандализма и нарушения общественного порядка. Стражи порядка выявляют вандалов и привлекают их к ответственности. 

"Так, 71-летний житель города днем 3 мая находился на парковке у дома №47 по проспекту Абая. Он повредил лобовое стекло припаркованной "Тойоты Короллы", причинив ущерб чужому имуществу. Стражи порядка нашли его и привлекли к ответственности по ст.147-1 ч.1 Кодекса Республики Казахстана об административных правонарушениях "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Ему грозит штраф в 20 МРП или до 15 суток ареста", – говорится в сообщении.


Аналогичный случай, по информации городской администрации, произошел 17 июня в районе 23:30 по улице Молдагуловой 22/1. 47-летний гражданин умышленно повредил фару автомобиля "Черри Тиго 7". Сумма нанесенного ущерба составила почти 600 тысяч тенге", – отметили в акимате.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям г. Астаны 5 июня оштрафовал мужчину, который разбил лобовое стекло общественного транспорта маршрутом №32. 

Читайте также

85-летняя пенсионерка упала в траншею в Рудном
85-летняя пенсионерка упала в траншею в Рудном
Жительница Астаны за 100 млн тенге обещала смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву
Жительница Астаны за 100 млн тенге обещала смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву
Костанайские спасатели показали, как извлекают человека из покореженной машины
Костанайские спасатели показали, как извлекают человека из покореженной машины
Диана Абдуллаева
Астана 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Миграция из Казахстана
Бегут с севера: как власти Казахстана планируют остановить отток населения
ЕНПФ, налог, ИПН
Казахстанцам, снявшим излишки пенсионных из ЕНПФ, спишут долги по ИПН
Банк лишили лицензии в Казахстане: что нужно знать вкладчикам про &quot;встречные требования&quot;
Банк лишили лицензии в Казахстане: что нужно знать вкладчикам про "встречные требования"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: