Инвесторы направят более 700 млрд тенге на новые проекты в Костанайской области

Во время двухдневного форума "Kostanay Invest 2023" был презентован инвестиционный потенциал Костанайской области в разных сферах, ключевыми из которых являются автомобилестроение, агропромышленный комплекс и горно-добывающая промышленность.

На мероприятие были приглашены представители как отечественного, так и зарубежного делового сообщества, а также представителей институтов развития бизнеса.

Главной задачей форума было представление региона и его инвестпотенциала.

"В регионе сосредоточено значительный запас полезных ископаемых, разведано более 350 месторождений и только на 145 ведется добыча и переработка. Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто заинтересован в поиске возможностей для партнерства. В свою очередь гарантируем все меры господдержки в реализации проектов. В первую очередь мы делаем акцент на переработку, а именно металлургию, автомобилестроение, пищевую промышленность". Аким Костанайской области Кумар Аксакалов

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Во время пленарной части мероприятия инвесторы поделились положительным опытом работы в регионе, а также презентовали свои перспективные планы, которые будут реализовываться в ближайшее время.

К примеру, генеральный директор завода Kia Ким Дэки рассказал о трансформации работы бренда по всему миру. По его словам, Kia намерен усилить присутствие по всему миру. В этой части руководство очень заинтересовано в сотрудничестве с Казахстаном, который является стратегически важным мостом между Европой и Азией.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Именно поэтому было принято решение построить первый в Казахстане завод, который отвечает всем CKD-стандартам Kia (в него входит производство путем сварки, окраски и сборки кузовов). То есть, на заводе будет осуществлять полный цикл производства авто.

В феврале 2023 года был подписан меморандум о строительстве между брендом и автомобильным заводом Allur о будущем строительстве.

"В октябре этого года стартует строительство завода. Уже в августе 2024 года начнется установка оборудования. В марте 2025 года состоится пилотный запуск завода. И в июне 2025 года начнется полный цикл производства. На заводе оборудуют цехи сварки, окраски кузовов, окраски пластика и сборки", – рассказал участникам форума Ким Дэки.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

"Kostanay Invest 2023" стал площадкой для установления более крепких деловых связей и заключения взаимовыгодных соглашений о сотрудничестве. Об этом говорит, тот факт, что в его рамках были заключены соглашения на сумму более 700 млрд тенге.