В Костанае откроют новую кондитерскую фабрику

Об этом во время инвестиционного форума "Kostanay Invest 2023" рассказал председатель правления АО "Баян Сулу" Тимур Садыков.

На строительство фабрики будет направлено около 13 млрд 800 млн тенге инвестиций, после ввода в эксплуатацию она обеспечит 260 человек рабочими местами. Мощность проекта составит 13 тыс. тонн в год при двух-сменном режиме работы.

"Ввод в эксплуатацию фабрики запланирован на первое полугодие 2025 года. Мы уже провели все необходимые переговоры с ведущими европейскими производителями кондитерского оборудования", – рассказал Тимур Садыков.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Также он отметил, что костанайская кондитерская продукция зарекомендовала себя не только в Казахстане, но и за рубежом благодаря экологичности и доступной цене

Помимо этого во время инвест-форума стало известно о том, что ТОО "Костанайская горно-металлургическая корпорация" начато строительство горно-обогатительного комбината по добыче и переработке твердых полезных ископаемых в городе Аркалыке.

В планах инвесторов, создание комбината мощностью переработки 6 млн тонн руды в год, а также производство концентрата полиметаллических руд в объеме не менее 420 тыс. тонн и золота не менее 1, 92 тонн в год.

"Сумма проекта составит 315 млрд тенге, рабочими местами будет охвачено 1200 человек, ввод в эксплуатацию комбината запланирован на 2027 год. На сегодняшний день начат этап буровых работ", – рассказал генеральный директор ТОО "Костанайская горно-металлургическая корпорация" Сергей Кряжевских.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Стоит отметить, что уже этой осенью в Костанае начнется строительство завода Kia, в августе 2024 года начнется установка оборудования. В марте 2025 года состоится пилотный запуск завода. И в июне 2025 года начнется полный цикл производства. На заводе оборудуют цехи сварки, окраски кузовов, окраски пластика и сборки.

Также во время форума были презентованы проекты по зеленой экономике, так свой по строительству солнечной электростанции презентовало ТОО "Полиметалл Евразия". Электростанцию разместят в район Майлина и запустят во втором квартале 2025 года.

Проект рассчитан на два года и потребует вложения 75 млн долларов. На эти деньги компания построит солнечную электростанцию мощностью 22,6 МВт или в среднем около 31 Квт*ч в год.

В сфере агропромышленного комплекса ТОО "Олжа-Агро" намерено построить 6 молочно-товарных ферм и увеличить удойное поголовье коров до 11 тыс. голов.

Помимо этих проектов, которые уже в ближайшее время начнут реализовываться в регионе во время инвестфорума было предложено строительство двух новых объектов – поликлинического комплекса в Рудном и клинико-реабилитационного центра в Костанае.

Стоит отметить, что по итогу "Kostanay Invest 2023" были заключены соглашения на сумму более 700 млрд тенге.