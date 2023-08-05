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В каких городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия 5 августа

В каких городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия 5 августа Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" сообщили, что в субботу, 5 августа неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Атырау и в Алматы, передает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Алматы на семь дней: неделя начнется с дождей и прохлады.

Елена Вебер
Алматы Атырау Казахстан
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