В каких городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия 5 августа

Фото: pixabay

Специалисты РГП "Казгидромет" сообщили, что в субботу, 5 августа неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Атырау и в Алматы, передает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Ранее синоптики дали прогноз погоды в Алматы на семь дней: неделя начнется с дождей и прохлады.

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