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Прогноз погоды в Алматы на семь дней: неделя начнется с дождей и прохлады

прогноз погоды в Алматы Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным синоптиков, с началом рабочей недели в южной столице наступит долгожданное похолодание – пойдут дожди.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 5 по 11 августа алматинцев ожидают дожди, порой сильные, а также порывистый ветер до 20 м/с. После гроз с градом столбик термометра поползет снова вверх.

5 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +36+38°С.

6 августа: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +35+37°С.

7 августа: переменная облачность, дождь, днем временами сильный, гроза, град. Ветер западный 3-8, при грозе порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +26+28°С.

8 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.

9 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

10-11 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +32+34°С.

Ранее синоптики рассказали, что на большей части страны прогнозируется постепенное понижение температуры и сильные дожди.

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Оксана Житникова
Казгидромет Погода Алматы
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