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Астролог рассказала, на чьей стороне будет Фортуна до конца августа

Астролог рассказала, на чьей стороне будет Фортуна до конца августа Фото: pixabay
Российский астролог Тамара Глоба сообщила, что до конца последнего месяца лета успех будет сопутствовать сразу нескольким знакам зодиака. Как выяснилось, больше всего повезет Львам, Весам и Козерогам, передает Zakon.kz.

Как пишет Teleprogramma, Львы смогут реализовать самые смелые бизнес-идеи, а особенно активных из них накроет финансовый поток, который не закончится до конца года.

На хорошую премию смогут рассчитывать Весы — начальство оценит их заслуги.

Козероги тоже будут отстаивать свои позиции, что в конечном итоге принесет им отличный финансовый результат. Выбранная тактика выльется в денежный поток на весь оставшийся год.


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