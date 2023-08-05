Астролог рассказала, на чьей стороне будет Фортуна до конца августа

Российский астролог Тамара Глоба сообщила, что до конца последнего месяца лета успех будет сопутствовать сразу нескольким знакам зодиака. Как выяснилось, больше всего повезет Львам, Весам и Козерогам, передает Zakon.kz.

Как пишет Teleprogramma, Львы смогут реализовать самые смелые бизнес-идеи, а особенно активных из них накроет финансовый поток, который не закончится до конца года.

На хорошую премию смогут рассчитывать Весы — начальство оценит их заслуги.

Козероги тоже будут отстаивать свои позиции, что в конечном итоге принесет им отличный финансовый результат. Выбранная тактика выльется в денежный поток на весь оставшийся год.



