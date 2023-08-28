Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех

Российский астролог Тамара Глоба сообщила, каким трем знакам зодиака предстоят серьезные изменения к лучшему в их жизни в первый месяц осени, передает Zakon.kz

Так, Близнецам в сентябре нужно будет принять решение, которое в итоге окажется судьбоносным и определит их жизнь на несколько лет вперед. При этом астролог обещает, что в любом случае перемены будут только к лучшему.

Львы в начале осени попадут в благоприятный период. Особенно удачно будут складываться дела на финансовом и профессиональном поприще.

Девам в сентябре стоит задуматься о своей квалификации. Начало осени - лучшее время для Дев, когда можно подтянуть недостающие знания. Все усилия, приложенные сейчас, в будущем окупятся с лихвой.

Ранее астролог Василиса Володина поведала, представителям какого знака зодиака повезет этой осенью.