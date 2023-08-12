Улицы Талдыкоргана затопило после дождя
Фото: скриншот видео
Талдыкорганцы делятся кадрами последствий непогоды. На кадрах видно, что центральные улицы затопило улицы из-за сильного дождя, сообщает Zakon.kz
Под водой оказалась пересечение улиц Назарбаева и Акын Сара. Как сообщают очевидцы, затруднено движение в центре Талдыкоргана.
"Я быстрее уехала домой, потому что не люблю такую погоду и на машине тяжелее ехать по таким участкам. У меня высокий автомобиль, что упростило задачу покинуть центр города" - рассказала корреспонденту Zakon.kz местная жительница Дина Боранбаева.
За разъяснением ситуации редакция Zakon.kz обратилась к акиму Талдыкоргана. Ернат Базил сообщил, что пока не имеет полной информации по данному вопрос и сейчас начнет разбираться в ситуации.
Также сильное наводнение произошло в одном из поселков Жетысуской области.
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