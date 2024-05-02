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Специалисты рассказали, как правильно хранить пасхальные яйца

Специалисты рассказали, как правильно хранить пасхальные яйца, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 08:12 Фото: pixabay
В "Роскачестве" назвали срок хранения сваренных и окрашенных в преддверии Пасхи яиц, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, в организации отметили, что пасхальные яйца необходимо хранить, как обычные, сваренные вкрутую: от одного до двух дней (в пасхальной корзинке), если температура не выше 20°C, а в холодильнике – 1-2 недели.

В "Роскачестве" также добавили, что если на яйцах есть повреждения, то срок уменьшается.

"Для того, чтобы срок хранения не сократился, необходимо избежать появления трещинок во время варки. Поэтому не следует варить яйца в интенсивно кипящей воде – это позволит избежать того, чтобы скорлупа потрескалась от постукиваний об кастрюлю", – заключили эксперты.

Ранее Zakon.kz рассказывал, как быстро и эффективно покрасить яйца на Пасху. Мы также собрали вкусные рецепты пасхальной выпечки и десертов, без которых не обходится ни одно праздничное застолье.

Пасху православные в этом году отмечают 5 мая, а сегодня –Чистый четверг.

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