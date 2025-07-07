В Алматы около 50 человек боятся остаться без квартир, в которых живут

Жители домов копании Ondiris Building опасаются лишиться квартир в Алматы, где живут уже несколько лет, сообщает Zakon.kz.

Поводом их переживаний стали сложная схема заключения предварительных договоров купли-продажи и фонд проблемных кредитов, с которым сотрудничает компания-застройщик, передает "Первый канал "Евразия"". Одной из таких жительниц стала Асель Медетова. В квартире она проживает уже шесть лет.

Каждый месяц за арендное жилье женщина платит 100 тыс. тенге. По договору, половина суммы поступает в строительные компании, а оставшаяся часть в фонд проблемных кредитов, так как квартира находится в залоге. Сейчас ее задолженность составляет 11 млн тенге. Если погасить весь долг, жилье должны переоформить на нее, потому что квартира приобреталась по схеме аренды с последующим выкупом. Но теперь женщина опасается вносить полную сумму.

Таких семей, которые полностью погасили долг, около 50. Однако, по их словам, застройщик ни одну из квартир не передал в собственность и внятных объяснений не дает. А те, кто купил жилье у третьих лиц, оказались в еще более тяжелом положении. Они заплатили часть суммы прежним владельцам, остальную сумму – компании. В итоге внесли полную стоимость, но так и не стали законными хозяевами.

Несколько тыс. семей проживают по договору аренды с последующим выкупом. До 2023 года платежи делились поровну между застройщиком и фондом проблемных кредитов. Но, как утверждают жильцы, с прошлого года строительная компания перестала перечислять деньги в фонд.

Представитель компании уверяет, что поводов для беспокойства нет. Решить этот вопрос обещают в сентябре.

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