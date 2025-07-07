#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
519.51
611.83
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
519.51
611.83
6.6
Происшествия

В Алматы около 50 человек боятся остаться без квартир, в которых живут

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 03:43 Фото: Zakon.kz
Жители домов копании Ondiris Building опасаются лишиться квартир в Алматы, где живут уже несколько лет, сообщает Zakon.kz.

Поводом их переживаний стали сложная схема заключения предварительных договоров купли-продажи и фонд проблемных кредитов, с которым сотрудничает компания-застройщик, передает "Первый канал "Евразия"". Одной из таких жительниц стала Асель Медетова. В квартире она проживает уже шесть лет.

Каждый месяц за арендное жилье женщина платит 100 тыс. тенге. По договору, половина суммы поступает в строительные компании, а оставшаяся часть в фонд проблемных кредитов, так как квартира находится в залоге. Сейчас ее задолженность составляет 11 млн тенге. Если погасить весь долг, жилье должны переоформить на нее, потому что квартира приобреталась по схеме аренды с последующим выкупом. Но теперь женщина опасается вносить полную сумму.

Таких семей, которые полностью погасили долг, около 50. Однако, по их словам, застройщик ни одну из квартир не передал в собственность и внятных объяснений не дает. А те, кто купил жилье у третьих лиц, оказались в еще более тяжелом положении. Они заплатили часть суммы прежним владельцам, остальную сумму – компании. В итоге внесли полную стоимость, но так и не стали законными хозяевами.

Несколько тыс. семей проживают по договору аренды с последующим выкупом. До 2023 года платежи делились поровну между застройщиком и фондом проблемных кредитов. Но, как утверждают жильцы, с прошлого года строительная компания перестала перечислять деньги в фонд.

Представитель компании уверяет, что поводов для беспокойства нет. Решить этот вопрос обещают в сентябре.

В Алматы снова отложили реконструкцию бывшей железнодорожной больницы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Автомобиль перевернулся на горном склоне в Алматинской области
Происшествия
00:32, 08 июля 2025
Автомобиль перевернулся на горном склоне в Алматинской области
Пассажирам автобуса в ЗКО потребовалась помощь спасателей
Происшествия
22:47, 07 июля 2025
Пассажирам автобуса в ЗКО потребовалась помощь спасателей
Пожарным удалось предотвратить взрыв в дачном обществе в Петропавловске
Происшествия
21:18, 07 июля 2025
Пожарным удалось предотвратить взрыв в дачном обществе в Петропавловске
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: