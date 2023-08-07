Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Участок трассы "Алматы-Шамалган-Узынагаш" закроют почти на сутки

Участок трассы "Алматы-Шамалган-Узынагаш" закроют почти на сутки Фото: Zakon.kz
Из-за обрезки веток деревьев участок республиканской трассы "Алматы-Шамалган-Узынагаш" будет закрыт. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Ограничения будут действовать 7 августа с 09:00 до 18:00.

"Принято решение об ограничении или закрытии движения для всех видов автотранспорта на участках автодороги республиканского значения А-2 "Алматы-Шамалган-Узынагаш" км 21-23 (п. Кыргауылды) из-за обрезки веток деревьев".Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Материал по теме

В каких случаях ограничивают движение на дорогах Казахстана: новые правила

Ранее сообщалось, что ремонт по проспектам Абая и аль-Фараби завершат раньше срока.

Читайте также

Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа

Один из районов Алматы временно останется без холодной воды

Казахстанки стали чаще сообщать о бытовом насилии

Анастасия Московчук
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан суд решения подделка мошенничество
Пока суд да дело: новый вид мошенничества появился в Казахстане
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 августа
Младенца в коляске нашли на обочине рядом с телами родителей в СКО
Младенца в коляске нашли на обочине рядом с телами родителей в СКО
Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления