Участок трассы "Алматы-Шамалган-Узынагаш" закроют почти на сутки

Фото: Zakon.kz

Из-за обрезки веток деревьев участок республиканской трассы "Алматы-Шамалган-Узынагаш" будет закрыт. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

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