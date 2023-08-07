Участок трассы "Алматы-Шамалган-Узынагаш" закроют почти на сутки
Фото: Zakon.kz
Из-за обрезки веток деревьев участок республиканской трассы "Алматы-Шамалган-Узынагаш" будет закрыт. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
Ограничения будут действовать 7 августа с 09:00 до 18:00.
"Принято решение об ограничении или закрытии движения для всех видов автотранспорта на участках автодороги республиканского значения А-2 "Алматы-Шамалган-Узынагаш" км 21-23 (п. Кыргауылды) из-за обрезки веток деревьев".Пресс-служба ДЧС Алматинской области
Ранее сообщалось, что ремонт по проспектам Абая и аль-Фараби завершат раньше срока.
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