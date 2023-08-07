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Решительная риддерчанка догнала акима на велосипеде

Решительная риддерчанка догнала акима на велосипеде Фото: pixabay
Сегодня, 7 августа 2023 года, во время посещения Риддера акима ВКО Ермека Кошербаева удивил поступок местной жительницы, которая примчалась за ним на велосипеде, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, женщина приехала в центр города из Третьего микрорайона, чтобы задать важный вопрос: когда в городе решат проблему с автобусами?

Татьяна Морозова, по ее словам, приметила главу региона, когда тот осматривал ход ремонта тепловых сетей. В публикации @yknews.kz cказано, что она очень хотела к нему обратиться, но не успела – кортеж быстро уехал, поэтому жительница Риддера решила догнать акима.

"Я с 2012 года на велосипеде, как только "единица" стала плохо ходить. Автобусы у нас ходят отвратительно, поэтому мы пересели на велосипеды. Будут у нас ходить автобусы или нет?" – спросила у него Татьяна Васильевна.

Кошербаев отметил, что с этой проблемой нужно обратиться к новому акиму города.

"Он решит этот вопрос. Скорее всего, перевозчикам не выделили субсидии, они не могут работать себе в убыток. Мы рассмотрим это. Государство не может заниматься перевозками. Частник приходит со своими автобусами, выигрывает конкурс, часть затрат несет сам, а остальное должно компенсироваться из бюджета".Ермек Кошербаев

В заключении отмечено, что смелая риддерчанка восхитила всех – ради того, чтобы решить проблемы в городе она не побоялась устроить гонку на велосипеде.

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