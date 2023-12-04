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Токаев обсудил с акимом ВКО создание новых приграничных районов

Токаев обсудил с акимом ВКО создание новых приграничных районов Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева. Глава государства был проинформирован о результатах социально-экономического развития области за 11 месяцев текущего года, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении Акорды за 4 декабря 2023 года, согласно представленным президенту данным, ожидается, что по итогам текущего года валовый региональный продукт Восточно-Казахстанской области составит 4,4 трлн тенге.

На сегодняшний день в общенациональный пул инвестиционных проектов от ВКО вошли 42 проекта на 1,1 трлн тенге. В текущем году реализуется 8 проектов на 77 млрд тенге. В агропромышленном комплексе региона будет реализовано 37 крупных проектов, сумма инвестиций в которые составит 236,4 млрд тенге.

Также отмечено, что впервые в Казахстане внедряется глубокая переработка семян подсолнечника для производства жидкого лецитина с объемом 4 тысячи тонн в год. Создается комфортный климат для развития малого и среднего бизнеса: поддержаны проекты на 22 млрд тенге.

Президент также был проинформирован о том, что 2024 год объявлен в ВКО Годом дорог. Планируется двукратное увеличение бюджета на ремонт и строительство дорог, всего намечено отремонтировать 600 км дорог и улиц.


"Во исполнение поручения президента проведены восстановительные работы на Риддерской ТЭЦ, проведен ремонт 6 котлоагрегатов. На сегодня жители Риддера обеспечены теплом. Особое внимание на встрече было уделено вопросам создания двух новых – Маркакольского и Катонкарагайского приграничных районов", – говорится в сообщении.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность повышения качества жизни населения региона и поставил ряд задач по дальнейшему социально-экономическому развитию Восточного Казахстана.

Ранее Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова. В ходе встречи президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра об итогах деятельности оборонного ведомства за 2023 год, новых подходах в боевой подготовке войск, состоянии учебной и полигонной базы.

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