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Законодательство РК

Кто еще, кроме родителей, сможет открыть онлайн банковскую детскую карту в Казахстане

Банковские карты для детей теперь могут открыть опекуны и попечители Фото: pixabay
Банковские карты для детей теперь могут открыть опекуны и попечители в онлайн-режиме. Об этом 7 августа 2023 года Zakon.kz рассказали в департаменте цифровизации и автоматизации государственных услуг Минпросвещения.

Ранее открытие банковских карт для ребенка могли произвести только родители.

"Министерством просвещения совместно с МЦРИАП, АО "НИТ" реализован интеграционный сервис для банков второго уровня по передаче сведений о детях до 18 лет, находящихся под опекой и попечительством с согласия опекунов и попечителей".Вице-министр просвещения Айбат Ильясов

Он подчеркнул, что интеграция позволит опекунам и попечителям в онлайн-режиме подтверждать свой статус для получения банковских услуг без предоставления бумажных справок.

Ранее директор департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК Наталья Жумадильдаева рассказала, что ведомством прорабатывается новый механизм постановки детей в очередь в детский сад. 

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