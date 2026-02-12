Как ребенку без родителей получить паспорт в Казахстане

В Казахстане ребенку до 16 лет без родителей паспорт оформляет опекун или попечитель. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".

Специалисты обратили внимание и ответили на один из вопросов от населения:

"Ребенку еще нет 16 лет, а родителей у него нет. Кто может подать документы на оформление паспорта?"

Ответ пресс-службы НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" звучит так:

"В случае, если у ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, отсутствует родители, документы на изготовление паспорта могут подаваться законным представителем ребенка. Законным представителем может быть опекун или попечитель".

Мы также писали, что в 2026 году в Казахстане изменился размер месячного расчетного показателя (МРП), теперь он составляет 4325 тенге. В связи с чем обновилась и стоимость госпошлин. О действующих тарифах и важных нюансах по линии документирования – в этом материале.