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В Саркане Жетысуской области уже не первый год из кранов льется грязная вода с песком

В Саркане Жетысуской области уже не первый год из кранов льется грязная вода с песком Фото: Zakon.kz
На 95% изношена система водоснабжения в городе Саркан Жетысуской области. Местный водозабор вообще пришел в негодность, сообщает Zakon.kz. Ремонтировали его 10 лет назад.

Сейчас сарканцы питьевую воду вынуждены покупать, а водопроводная годится только на хозяйственные нужды.

"Мыться можно, если не особо брезговать. В основном, поливаем ею огород и используем в других целях. Легче тем, у кого есть фильтр, но и он забивается из-за песка. Сколько лет терпим проблему, уже невозможно", – сказал местный житель Серикжан Жанабаев.

Водозабор города был построен еще в 1962 году. Последний раз его ремонтировали в 2013 году. За 10 лет система водоснабжения практически пришла в негодность и сейчас требует ремонта.

В Саркане Жетысуской области уже не первый год из кранов льется грязная вода с песком

Фото: Zakon.kz

"Мы сейчас готовим проектно-сметную документацию для капитального ремонта водозаборной башни. При таянии ледников летом люди сталкиваются с проблемой грязной воды. Полностью решить проблемы мы сможем в 2025 году", – сообщил руководитель отдела ЖКХ района Думан Нокербаев.

К решению проблемы намерен подключиться и депутат Мажилиса от Жетысуской области Руслан Кожасбаев. Недавно он побывал в регионе и воочию ознакомился с проблемой.

В Саркане Жетысуской области уже не первый год из кранов льется грязная вода с песком

Фото: Zakon.kz

"Эти вопросы буду поднимать в стенах Парламента и в большой надежде, что правительство поддержит", – пообещал мажилисмен горожанам во время поездки.

На сегодня в городе Саркан проживает 18 тысяч человек. По примерным подсчетам, для решения проблемы необходимо 1,5 миллиарда тенге.

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