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Неустойчивый характер погоды прогнозируют синоптики в Казахстане 8 августа

Неустойчивый характер погоды синоптики прогнозируют в Казахстане 8 августа Фото: pixabay
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 8 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют дожди.

"На северо-западе, востоке, в горных районах юго-востока страны ожидаются сильные дожди с грозами, градом, шквалом. Лишь на западе Казахстана ожидается погода без осадков". РГП "Казгидромет"

По республике – порывистый ветер. На северо-западе РК в ночные и утренние часы –туман.

В Астане –переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С.

В Алматы – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.

В Шымкенте – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +31+36°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
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