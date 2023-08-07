Неустойчивый характер погоды прогнозируют синоптики в Казахстане 8 августа

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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 8 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют дожди. "На северо-западе, востоке, в горных районах юго-востока страны ожидаются сильные дожди с грозами, градом, шквалом. Лишь на западе Казахстана ожидается погода без осадков". РГП "Казгидромет" По республике – порывистый ветер. На северо-западе РК в ночные и утренние часы –туман. В Астане –переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С. В Алматы – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С. В Шымкенте – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +31+36°С. Читайте также Осужденный казахстанец нарисовал портрет Шавката Рахмонова В Казахстане завершают строительство олимпийского долгостроя В Саркане Жетысуской области уже не первый год из кранов льется грязная вода с песком

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