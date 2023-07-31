О погоде в Казахстане на начало августа рассказали синоптики
Фото: pexels
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 1-3 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", по стране сохраняется дождливая погода.
"В ближайшие дни погода на большей части Казахстана по-прежнему будет связана с прохождением атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, возможен град", – говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, западные регионы страны будут находиться в поле повышенного давления – ожидается погода без осадков.
"Значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется".РГП "Казгидромет"
Ранее сообщалось, что высокий уровень загрязнения воздуха прогнозируют в четырех городах Казахстана.
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