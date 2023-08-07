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Законодательство РК

В Казахстане завершают строительство олимпийского долгостроя

В Казахстане завершают строительство олимпийского долгостроя Фото: пресс-служба МКС РК
В Алматинской области завершается строительство Базы олимпийской подготовки площадью 40 гектаров. Примечательно, что строительство объекта началось еще в 2005 году, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства культуры и спорта (МКС) уточнили 7 августа, что в разные годы, из-за финансовых и других проблем, строительство базы постоянно останавливалось.

Согласно плану, строительные работы должны завершиться до конца 2023 года.

"Сейчас решаются вопросы прокладки наружных инженерных сетей и укладки асфальта".Пресс-служба МКС РК

По данным ведомства, Базу можно назвать небольшим Олимпийским городком. Проект обеспечит постоянной работой около 800 человек.

В Казахстане завершают строительство олимпийского долгостроя

Фото: пресс-служба МКС РК

Здесь около 2300 человек смогут одновременно заниматься 23-мя олимпийскими видами спорта: легкая атлетика, тяжелая атлетика, волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, бокс, единоборства, включая все виды борьбы, водные виды спорта, стрельбу и стрельбу из лука и др.

Министр культуры и спорта Асхат Оралов во время ознакомления с ходом строительства заявил:

"Верим, что из этих спортивных баз выйдут будущие олимпийские чемпионы и чемпионы мира".
В Казахстане завершают строительство олимпийского долгостроя

Фото: пресс-служба МКС РК

В завершении министр дал поручение руководителям ответственных учреждений качественно завершить строительство.

1 августа 2023 года на заседании правительства Асхат Оралов рассказал, что для более эффективного охвата детей спортом финансирование городских и сельских cпортивных секций и кружков предлагают разделить. По его словам, основная проблема развития физической культуры в стране – нехватка необходимой спортивной инфраструктуры.

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