Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Базу по подготовке олимпийских чемпионов показали Токаеву в Алматинской области

Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев посетил республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев доложил президенту, что на сегодняшний день завершено возведение атлетического манежа базы олимпийской подготовки, ледовой арены, многофункционального спортивного зала, административного здания и гостиницы, сказано на сайте Акорды.

Сейчас заканчивается строительство плавательного бассейна, зала единоборств, стрельбища, стадиона с трибунами и лукодрома.


Президент осмотрел инфраструктуру одного из крупнейших спортивных комплексов в СНГ, рассчитанного на 2300 спортсменов и соответствующего международным стандартам.

Главе государства рассказали об уникальности базы: здесь расположены девять крытых спортивных сооружений, предназначенных для проведения учебно-тренировочных занятий, лечебно-оздоровительных мероприятий, международных и республиканских соревнований. Кроме того, планируется осуществлять подготовку олимпийского резерва и национальных сборных команд по 23 видам спорта, среди которых легкая и тяжелая атлетика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, бокс, все виды борьбы, боевые искусства, водные виды спорта, пулевая стрельба и стрельба из лука.

Главе государства показали атлетический манеж, а также гостиницу для спортсменов. Затем на центральной площади базы у чаши олимпийского огня Касым-Жомарт Токаев побеседовал со спортсменами.

Президент страны отметил важность развития массового и детско-юношеского спорта.

"Сейчас основные усилия нужно направить на подготовку к Олимпийским играм, другим турнирам европейского, мирового масштаба, Азиатским играм. Казахстан должен быть спортивной державой. Для этого мы строим такие серьезные спортивные сооружения. Надо продолжать наращивать спортивный потенциал городка", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. В ходе визита президент принял участие в военных учениях "Батыл тойтарыс – 2023", а также посетил ряд объектов. Президент Казахстана ознакомился с продукцией предприятий Алматинской области, на выставке его угостили шубатом.

Читайте также

Центр олимпийской подготовки посетил в Алматинской области глава государства

Зарина Жакупова
Токаев Касым-Жомарт Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже самолета
Тяжелая атлетика Спортсмен Ждет Ребенка
Тяжелоатлет Илья Ильин и его супруга ждут ребенка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления