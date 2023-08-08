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На нехватку бытового газа жалуются сельчане Актюбинской области

На нехватку бытового газа жалуются сельчане Актюбинской области Фото: pixabay
Единственная станция для заправки баллонов бытового газа в Актюбинской области не продает топливо жителям из-за нехватки ресурсов. Сельчане, где голубое топливо еще не провели централизованно, заявляют об угрозе срыва уборки урожая, сообщает Zakon.kz.

Сельчане всего Актюбинского региона заправляют баллоны газом на единственной станции, которая относится к ТОО "ТЭК Меридиан". В начале текущего года станцию закрывали на ремонт, но после открытия газ для обывателей там продавать перестали, пишет Диапазон.

Заправить топливо в емкости на станции могут только местные предприниматели и только по талонам. Как рассказали в частной компании, газа просто не хватает на всех.

"Главное, у нас нет необходимого объема газа, чтобы заправить баллоны для всех желающих", – рассказали в ТОО "ТЭК Меридиан".

Тем временем сельчане бьют тревогу. Из-за отсутствия топлива уборка урожая под угрозой срыва, потому что работающие в полях люди остались без возможности готовить еду.

"А как людям готовить еду в степи? У нас сенокос, впереди уборка. Раньше мы пользовались газовой плитой и баллонами, теперь что, на костре готовить?" – рассказал изданию фермер Мурат Акдаулетов.

В акимате области пока изданию не ответили на вопросы о сложившейся ситуации, отмечает редакция.

Ранее стало известно, что в Министерстве энергетики разработали проект постановления правительства "Об утверждении Плана энергоэффективности и бережного потребления на 2023-2025 годы". Среди прочего, согласно документу, власти планируют усилить дисциплину потребления газа в Казахстане.

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