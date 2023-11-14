Доставка гуманитарного груза в Газу под угрозой срыва из-за нехватки топлива – ООН

В Организации Объединенных Наций всерьез обеспокоены грядущим срывом поставок гуманитарной помощи в сектор Газа из-за тотальной нехватки топлива для грузовиков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил в понедельник глава отделения ООН по гуманитарным вопросам в Газе Андреа Де Доменико, уже во вторник поток грузовиков с необходимой помощью в сектор может встать, пишет The Guardian.

"Гуманитарное прекращение огня, поставки топлива – все это должно произойти сейчас. У нас заканчивается время, прежде чем мы действительно столкнемся с серьезной катастрофой", – заявил чиновник.

В воскресенье, отметил глава отдела по гуманитарным вопросам в Газе, 76 грузовиков через пропускной пункт Рафах доставили гуманитарную помощь мирному населению сектора. В этот же день сектор покинули более 800 человек, эвакуация стала крупнейшей с начала работы пограничного поста. На следующий день официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге сообщил о начале эвакуации казахстанцев из сектора Газа.

В понедельник армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе наземной операции против движения ХАМАС осадила больницу аль-Шифа, крупнейший госпиталь сектора Газа. По утверждению израильских военных, в здании скрываются боевики.