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В Астане временно перекроют часть проспекта Туран

В Астане временно перекроют часть проспекта Туран Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане с 8 по 11 августа перекроют часть проспекта Туран, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, будет проводиться ремонт дорожного полотна по проспекту Туран от кольца Жулдыз до улицы Керей Жанибек хандар. В связи с этим с 8 по 11 августа будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанных участках.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города. 

Ранее стало известно, что ремонт на проспектах Абая и аль-Фараби в Алматы завершат раньше срока.

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