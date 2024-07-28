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В Астане на два дня частично перекроют проезд по проспекту Туран

ремонт дороги, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 13:00 Фото: акимат Астаны
С 28 по 30 июля в Астане частично перекроют проезд для транспорта по проспекту Туран, сообщает Zakon.kz.

В столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры пояснили, что на участке от улицы Хусеин бен Талал до кольца Жулдыз проходит средний ремонт дорожного полотна:

"С 28 по 30 июля движение транспорта будет осуществляться в одном направлении – от аэропорта в сторону города".
ремонт дороги, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 13:00

Фото: акимат Астаны

Жителей и гостей Астаны просят заранее планировать свой маршрут, чтобы исключить заторы на дорогах города.

Ранее в столичном акимате предупредили водителей о том, что из-за ремонта до 29 июля будет перекрыт участок проспекта Б. Момышулы от проспекта Тауелсиздик до проспекта Р. Кошкарбаева.

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